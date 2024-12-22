三跑啟用提升航空運力　議員倡增廉航貨運佔有率

新冠疫情後旅客數字回升，但香港航空運力卻尚未完全回復。有議員認為機場三跑啟用有助提升航空運力，建議推動更多廉航使用三跑，提升廉航整體在香港空運貨運的佔有率。亦有學者認為，雖然全球經濟增長較慢，但包括大灣區在內的整個亞太區旅客增幅可觀。

本身是機管局董事的議員陳仲尼今日(22日)在電台節目中表示，香港航空運力已恢復到疫情前的7至8成，但是長途航班的恢復力未達預期，而貨運則已完全回復到疫前水平。

他又指，三跑啟用後香港航空運力提升，應該推動更多廉航使用三跑，提升廉航整體在香港空運貨運的佔有率。他舉例，世界很多國家的廉航空運貨運佔有率均達20%至30%，但香港現約為10%，有提升空間。他建議可先開較近區域的航班，例如亞洲、東盟國家等。

對於三跑啟用後的旅客量能否達標，中大航空政策研究中心政策高級顧問羅祥國在同一節目中表示，現時全球經濟增長較慢，但整個亞太區特別是大灣區的旅客的增幅仍然是非常可觀。

對於有聲音建議香港可與其他機場合作或入股周邊機場，陳仲尼表示香港入股珠海機場是非常具戰略性。他說以往當局純粹負責管理，但現時有股東在其中成為利益共同體，參與很多策略制訂。

被問到會否擔心大灣區內的機場會互相競爭，羅祥國認為互相競爭同時也會產生協同效應，互補不足。他表示香港長期有龐大網絡、航班班次的優勢，舉例香港直飛倫敦現每日有6班，而廣州僅得一班，深圳則沒有，大灣區的旅客若選擇直航倫敦，則會選擇香港。