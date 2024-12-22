皇馬簽名會風波　球迷會被指公開群組資訊　兩男昨晚報案

皇馬簽名會風波持續發酵，香港皇家馬德里官方球迷會早前投訴主辦方安排不周，導致部分球迷未能取得心儀球星合照及簽名。皇馬球迷會昨日(21日)表示與對方透過電話溝通後，今日(22日)再於社交平台發貼指，負責與球迷聯絡的活動主辦方聯絡人昨晚指摘球迷會，將在工作群組內查詢所得的資訊公開，其後更突然退出群組，質疑主辦方是否有意拖延時間意圖逃避賠償責任，並於昨日深夜正式就事件到警署錄取口供。

執法部門回覆東網查詢指，天水圍警署昨日晚上接獲兩名男子報案，表示早前購買一場足球賽事套票，惟主辦單位未能提供部分套票指明的活動項目。報案人要求執法部門作紀錄，他們將自行與主辦單位、相關部門及機構作出跟進。案件列作「雜項事件」。

活動主辦方Legend Assemble昨午發聲明稱，在上周五(20日)事件發生後，已盡一切最大努力即時處理簽名活動環節中的問題，並積極與受影響球迷及相關人士商討解決方案。皇馬球迷會今日發貼指出，昨日下午接獲負責與受影響球迷聯絡的陳小姐(Jenny)來電，表示明後兩天(23日及24日)會繼續跟進事件。

球迷會在貼文指，陳小姐自今年10月起，一直負責透過該群組與皇馬球迷會及巴塞球迷代表等4人聯絡，不過昨日雙方電聯後，該名陳小姐在該群組中指摘球迷會將涉及是次事件的查詢資料公開，其後更退出與球迷聯絡的工作群組。

對於陳小姐的指控及突然退出工作群組，球迷會表示感到愕然，質疑主辦方是否仍有意與球迷會積極保持聯絡以解決事件，甚至懷疑對方拖延時間意圖逃脫賠償責任，並稱昨晚11時已前往警署正式錄取口供，並期望主辦方在明日或後日能交代解決方案。