這個聖誕不太冷最高22°C　除夕夜低見17°C睇煙花着多件衫

昨日(21日)冬至，天文台昨午4時20分發出寒冷天氣警告，今早(22日)一度錄得最低市區氣溫只有攝氏13.5度。天文台表示，乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，於今早9時40分取消寒冷天氣警告。

本周氣溫回升，今日最高氣溫達18度，周二(24日)平安夜及周三聖誕日的最高氣溫將升至22度，市民要過個暖笠笠的平安夜，這個聖誕不太冷，頓時無晒過節氣氛。不過，市民不用太失望，因拆禮物日之後氣溫會微跌，27日氣溫16至20度，之後幾日的氣溫於14至20度徘徊，而天文台就預測除夕(31日)氣溫17至21度，短暫時間有陽光。早上清涼，市民記得着多件衫，避免外出觀賞煙花時，吹冷風而感冒。

根據天文台最新九天天氣預報，東北季候風會在未來一兩日繼續為廣東帶來早晚清涼的天氣。隨着季候風在本周中期稍為緩和，沿岸地區日間氣溫回升。此外，現時位於南海南部的低壓區會在未來兩三日逐漸發展並移向越南南部一帶，與其相關的雲帶會覆蓋南海中至北部及廣東沿岸。預料另一股東北季候風會在本周後期抵達華南，該區天氣轉涼。