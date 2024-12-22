盛事又「甩轆」　議員指商業活動難監管　促政府在租場時把關

接連「甩轆」，「盛事」變「醜事」，更鬧出國際笑話。上周五皇馬球星對巴塞傳奇再次鬧出風波，有球迷付出6,880港元參加見面會，但未能與球星見面及索取簽名。有議員指私人商業活動或較難監管，建議政府在場地租借時多作審批。

鬧出風波的見面會，有報道指傳出有名宿費高「拍枱」離場。本港的官方球迷會表示已就事件通報執法部門；而賽會職員則指摘球迷會公開群組內查詢的資訊，並在沒交代下離開相關群組。

議員何敬康認為今次事件屬私人商業活動，性質上難與美斯事件直接比較。他指今次的活動沒有申請政府資金，因此難以直接監管，但應吸取教訓。他又指雖然私人商業活動不受政府監管，但政府在審批場地租用時可作把關，例如檢視機構的經驗、人手、資金，以及危機管理機制等。

他認為以往盛事「甩轆」情況較少，今年則「接二連三」。他期望政府須使用公帑或租用政府場地的活動多作監管，但認為審批後發現機構亂來也沒辦法。被問及為何認為今年盛事「甩轆」情況較以往嚴重，他笑稱：「唔知呀，犯太歲啩？」他認為政府應作檢討，同時應向前看，做好明年全運會及啟德體育園開幕工作。

另外，有前高官當日亦有到場觀賽，認為現場戰況激烈但觀眾席空櫈處處，入場人數只有不足8,000人，更形容是「確實係幾尷尬」。他又指當日入場時有數名說普通話人士在場外兜售門票，估計若他們是黃牛黨，認為他們會「損手爛腳」。該前高官又指皇馬球星隊隊長費高曾來港數次，認為辜負了費高曾表示想重溫全場滿座盛況的期望。