殲15DH首在山東號升降　料可提升戰力

解放軍近日發布山東號航母服役5周年宣傳片段，首次出現殲15DH電子戰機在艦上升降畫面。該戰機除了能夠執行對海陸打擊任務之外，更有能力壓制敵對雷達設施及防空系統等，功能與美軍EA18G咆哮者電子作戰機類似。

內媒報道，殲15DH主要用於電磁攻擊、電子監聽、通訊對抗、電子對抗、抗干擾及反輻射打擊等任務。其中電磁攻擊是利用機載電子干擾吊艙，當追蹤敵方預警雷達及地空導彈雷達發射頻率後，再展開干擾及壓制。至於電子對抗方面，該電子戰機可在實施壓制時候監聽，並保證己方通訊不受干擾。當執行反輻射打擊任務時，殲15DH還可依靠鷹擊93反輻射導彈對展開「硬摧毀」。

在影片中，殲15DH仍裝備俄製AL31F系列引擎，並不像殲15T一樣換裝國產渦扇10C引擎，其中一個原因或與清理AL31F庫存有關。另外，由於殲15DH總產量估計在15架以內，加上山東號與遼寧號上殲15艦載機引擎均以AL31F引擎為主，故無必要換裝國產引擎。

報道另指出，台方防空系統部署密集，先進雷達設施多不勝數，對解放軍海空作戰集群形成極大威脅。因此，殲15DH除了自身需具備強大性能之外，還要在日常演習中更加貼近實戰，熟練電磁壓制及對敵防空摧毀行動。