深度遊短視頻創作大賽18隊伍獲表揚　大會稱參賽作品水準高

廠商會青委會今日(22日)舉辦「全港中學生Happy Hong Kong深度遊短視頻創作大賽」頒獎典禮，表揚18個得獎隊伍，比賽是鼓勵學生運用鏡頭、以創意的手法，發掘並記錄香港各區的深度遊景點及路線。團體指次比賽反應十分熱烈，參賽作品亦充分體現出同學們的誠意和用心，水準很高。

團體指是次比賽以「香港深度遊」為主題，分為初中組及高中組，大會共收到近150份參賽作品，評審委員會根據作品是否切合比賽主題、快樂感染力、創意及美觀性等4方面評分。評審團最終選出初中組及高中組共18個得獎隊，包括冠、亞、季軍得獎者分別獲港幣5,000元、3,000元、2,000元的現金獎，而冠軍所屬學校亦會獲得港幣10,000元。另外在初中組和高中組亦分別選出6名優異獎，優異獎得獎者可獲港幣1,000元。

青委會主席史昊洺指，很欣賞同學們能夠本着熱愛香港、以港為榮的主人翁精神，深度發掘香港各區景點，從文化習俗、娛樂，到地道飲食文化等角度，展現出香港的特色和活力。

民政及青年事務局指，比賽目的是鼓勵中學生通過短視頻的方式，探索及推動香港，比賽也是2024年青年節的首個活動，充分展現出「正向思維」、「推動創新」及「啟發創意」的主題。