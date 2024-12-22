事故頻生醫管局稱加強問責　議員倡重複犯錯高層減薪

本港公立醫院醫療事故不絕如縷，沒有最離譜，只有更離譜。醫院管理局最近公布醫院系統管理檢討委員會報告，提出31項改善建議，又宣布成立「管治及架構改革委員會」，並引入「醫界問責制」。議員陳凱欣向《功夫茶》表示，就算管理層「問責」不一定「下台」，但如果其負責範疇重複出現嚴重錯誤，應該「減薪」或影響日後升遷，又批評醫管局公布事故往往選擇在深夜時分，又或者網上有人發布後再「證實」，情況比20年前更退步，建議成立專責小組負責第一時間與家屬聯絡。

醫管局最近發表改革報告，議員陳凱欣認為，這份報告是很初步的檢討，現在究竟有甚麼問題，但日後要再做，其實還有很多詳細及深入的分析。今次檢討結果只是宏觀地點出醫管局表面問題，例如權責不清又或者很多新職員，對安全指標的概念不足等，但如何落實改革，亦要靠議會監察政府。

對於市民感到「醫醫相護」或「刑不上大夫」，她指出，以前處理醫療事故或突發事件時，市民感覺為何沒有召開記者招待會交代、甚至沒有很詳細解釋，質疑為甚麼幾個月後才公布。陳認為，比較多是「感受」，例如在醫務上或有醫生專業失德，或會透過其他法定機構追究，而醫管局內部有否懲罰機制，很多時候這些資訊不會對外公布，所以給人的感覺永遠是周而復始，好像重複地發生醫療事故。

今次報告引起市民很大關注，其中一個原因是不僅前線醫護人員要負責，管理層也要負責，但「問責」不一定等於要「下台」。陳認為，究竟如何事前做好預防更重要，舉例指插錯胃喉事件可以很嚴重，等於把患者強行壓在水中，但是否問責下台就代表解決了問題。她覺得要從根源上、指引上解決，避免再發生同類事件。如果再重複發生則必須問責，因為很明顯是制度上的問題，例如有前線人員已遵從指引詳細檢查，用了試紙檢查或以X光檢查也有問題，即表示是指引程序上出錯，這就是管理層的責任。

今次的檢討報告清晰地點出管理層或不同部門，均有權責不清情況。陳認為，這也是某程度還了前線醫護人員公道，因為每次發生事故也會令他們很泄氣，覺得我們只有一對手，大家已很盡力照顧病人，出事就由前線醫護人員承擔責任。如果真的發生了醫療事故，陳續稱，即使醫術高明，不代表他很懂得與病人溝通，笑言有些醫生「惜字如金」，建議醫管局組成一隊聯絡小隊，比較懂得溝通甚至可能有社工背景，或可能較懂得游說解說。

至於「延遲公布」問題，陳發現大部分醫管局新聞稿是晚上7時後，甚至在晚上11時才發出，即所謂過了重點新聞時段或報紙截稿時間才發布。另外，某些醫療事故更完全沒有發稿、沒有招開記者會，往往是傳媒在網上發現有人發放照片「踢爆」事件，再以此向醫管局求證，例如早前發生公院塌石屎等。她認為，晚了公布事件，傳媒掌握的資訊就少了，影響市民接收的信息，引起的反效果會更大。

就人手不足困境，立法會過去一年已通過幾條法例，包括《醫生註冊條例》、《牙醫註冊條例》等，已容許包括護士的非本地畢業醫護人員，可以來港註冊成為本港的醫護人員。她提到不會突然有一隊「雷霆救兵」到來填滿現時的缺口，現時究竟有沒有工作可轉為用科技代替，是否可盡量減少文書工作、行政工序，讓前線醫護人員盡量多做臨床工作，因為現在要寫很多報告，正如每逢發生醫療事故，當局會突然多了很多指引，但指引太多可能適得其反。陳又指，現在推行基層醫療服務，避免市民發生「大鑊嘢」時才去醫院，可否有初步問題時就已去求診，這也幫到醫護人員。