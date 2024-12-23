遭起重機侵入地鐵線恢復營運　應急管理部促追責

上海市地鐵11號線周日（22日）有塔式起重機吊臂撞向行駛中列車，事故未造成傷亡。上海地鐵方面表示，經過全力搶修，受損區段於當晚9時30分左右恢復開通營運，先行開通陳翔公路站至迪士尼站方向。車站內秩序井然，車輛經過事故區域時運行平穩。

上海地鐵11號線馬陸至武威路站區間，周日上午8時左右因外部塔式起重機吊臂倒塌侵入，造成地鐵線路設備和一列正常運行的地鐵局部受損。接報後，國家應急管理部部長王祥喜立即作出部署，要求開展處置，嚴防類似事故發生。副部長宋元明第一時間視像連線上海市應急管理局、消防救援總隊和事故現場，調度救援處置工作，要求上海市相關行業領域開展安全檢查，市應急管理局提級調查該宗事故，分析原因，追查責任，並通報批評工程總包單位和分包單位。

事發後，上海地鐵發文指，受事故影響的乘客可通過上海地鐵官網獲取致歉信，該信使用上海市軌道交通營運管理中心的致歉信專用章。對於地鐵公司有致歉信專用章，網民質疑是否具備法律效力。有律師認為致歉信專用章出現的原因，是大型國企為了規避不法分子盜用公章，危害企業名譽或形象。但也有律師稱，專用章一般屬於公司內部章，對外作用不大，過於頻繁使用致歉信可能讓公眾覺得地鐵公司處理問題時缺乏誠意和嚴肅性。