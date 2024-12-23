旅業界料今年聖誕外遊巿民增加　航空運力恢復　機票團費或下調

入境處表示，昨日（22日）有近114萬人次出入境，當中包括超過59萬人次出境及超過54萬人次入境。在出境方面，有近40萬人是香港居民。至於入境方面，包括近37萬人次是香港居民，內地旅客超過13萬5千人，其他旅客有近4萬人次。香港旅行社東主協會會長葉慶寧今日(23日)表示，聖誕檔期是傳統旅遊旺季，現時市民外遊的選擇愈來愈多，疫情過後亦有不少人參加郵輪旅遊，加上今年聖誕假期連同周末、請假3日可以連放9日，預料今年外遊市民的數目會較去年增加。而隨着航空公司運力恢復，機票價格會下降，旅行團團費或可能調整，但未必有很大減幅，可能受到當地的成本收費影響。

旅遊促進會總幹事崔定邦在同一個電台節目表示，今年外遊的短線團情況與去年相若，報團數目大致良好，傳統旅遊地點例如台灣、日本、泰國等仍較受港人歡迎，內地城市由於硬件及服務愈來愈成熟，同樣受港人歡迎。

高鐵香港段下月5日起，將開通陝西省的西安北長途線，增加3個城市站點，包括梅州西、蘇州南及西安北。崔指出，鐵道遊價錢比機票便宜，加上鐵路價格已定，旅行社較容易制訂旅遊產品。相信旅行團在有關線路開通首日(2025年1月5日)，已可以推出首發團前往西安和洛陽等地。