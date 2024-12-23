馬英九晤四川省委書記　訪三星堆籲兩岸合作研究

正在大陸防問的國民黨前主席馬英九，周日（22日）前往四川德陽的三星堆博物館參觀。他建議兩岸研究機構合作，讓更多民眾有機會了解中華文明的精華。他上周六（21日）在成都與四川省委書記王曉暉會面，王曉暉表示馬英九長期以來堅持「九二共識」、反對「台獨」，為促進兩岸關係和平發展、深化兩岸交流交往作出積極貢獻。

離開黑龍江後，馬英九前往訪問第二站四川。他周日參觀三星堆時表示，3,000多年前的文物能保存下來，又這麼精美，讓他相當感動。他對大陸這些年在保存各項文物與遺址上的用心表達敬佩，稱值得台灣學習與參考，建議台灣的歷史研究機構及學者可與三星堆博物館聯繫合作。

馬英九與王曉暉會面時全程以四川話發言，提及2008年四川汶川發生大地震，台灣發起捐助多達約15億元人民幣（約16億港元），同年大陸也贈送兩隻大熊貓「團團」和「圓圓」在台灣掀起風潮，大大拉近兩岸民眾距離。王曉暉表示，四川與台灣情深緣厚，近年來兩地人員往來頻繁、經貿合作密切、文化交流活躍，充分彰顯了兩岸同胞血脈相連、手足情深的濃厚情誼。馬英九周一（23日）將前往杜甫草堂，參加兩岸共同弘揚中華文化座談會。