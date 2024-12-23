皇馬簽名會風波消委會接16宗投訴　議員指事件影響香港形象

日前舉行的「Legends Assemble傳奇球星表演賽系列—皇馬球星對巴塞傳奇」，球星見面會被球迷怒轟貨不對辦，有球迷付6,880元參加見面會，卻未能與球星見面拍照及索取簽名。截至今日（23日）早上，消委會共接獲16宗相關投訴，涉及金額11.8萬港元，最高金額的一宗大約14,000元，涉及購買兩張套票。

立法會議員江玉歡今日(23日)在電台節目表示，今次事件在某程度上影響外界評估香港舉辦活動的能力，影響香港形象，令計劃來港舉辦活動的組織方卻步，類似表演或賽事出現事故並非首次，理論上可以避免，認為主辦方需要考慮清楚是否可以實現口頭或宣傳廣告上的聲稱，否則不能有相關承諾。

江續稱，相關事件若透過法例處理或要很長時間，對消費者並非最好保障，建議政府考慮制訂「良好作業守則」，列明「貨不對辦」的定義、需要退款的情況、以及宣傳廣告和處理投訴的做法等，讓業界遵守。也可以增設專門部門，協助主辦方舉辦大型活動盛事。

消委會總幹事黃鳳嫺在同一個電台節目表示，涉事的套票的賣點是可在見面會與17名球員單對單合照和簽名，但投訴人稱入場後逗留時間太短，很多球員已離開，指大會處理不當，要求退款，不過主辦方卻認為每人與球星合照和簽名的數目不同，不能全數退款。事件涉及人數只有約30多人，冀主辦方可以彈性和人性化妥善安排。她又指，主辦單位有局部提供條款承諾，未必完全觸犯商品說明條例，若雙方最終未能達成共識，可能要透過小額錢債處理。