市屬公園景點禁止商拍　輿論促精準管理

內地流行商業拍攝服務，卻造成長時間霸佔地方、影響他人遊覽等問題，北京市近日對商拍擾序行為進行界定和治理。有商拍機構表示，希望相關部門對商拍行為只是加強管理和登記，而不是一刀切禁止。有評論認為，與其一味禁止商拍，不如採取柔性化管理，平衡遊客拍攝需求和方便景區管理之間的關係。

北京市公園管理中心近日實施新規定，界定商拍擾序行為包括但不僅限於攜帶大量服裝、攝影器材、營地車等道具和載具進入市屬公園，長時間佔道、圈地進行化妝、換裝、跟拍、聚集等旅拍類的拍攝行為及因商業拍攝引發的其他擾序行為。如在北海公園、天壇公園等市屬公園，發現商拍擾序行為會及時勸阻，對不聽勸阻的，聯動屬地執法部門聯合治理。

在是否禁止商拍的問題上，不同地區有不同做法。今年5月，陝西西安鐘樓周邊劃設遊客拍照區，規定下午5時後禁止商拍和直播。福建泉州開元寺9月要求商拍人員，取得許可證後才可拍攝。有媒體評論認為，景區屬於公共場所，需要照顧社會大眾的利益，對商拍擾民現象進行必要約束，乃是情理之中。鑑於目前旅遊業已步入休閒遊階段，遊客更重視個人體驗，評論建議在景區開商拍專區供遊客選擇，通過精細化、分層式管理來滿足遊客個性化的需求。