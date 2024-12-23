藥劑師警告邊飲酒邊服用太空油　嚴重或導致死亡

近年新興毒品太空油氾濫。香港執業藥劑師學會會長鄭綺雯指出，太空油的主要成分「依託咪酯」，是需要醫生的處方才能用作短效麻醉劑，留意到相關個案由去年的8宗上升至今年首10個月的超過90宗，她警告，假如一邊飲酒一邊服用太空油，可能會導致失禁甚至死亡的嚴重副作用。

鄭綺雯今日(23日)在記者會中提醒，含有依託咪酯的太空油可能會引呼吸問題、心跳加快、心悸、低血壓的徵狀，以及異常心跳緩慢、過敏反應。她認為假日期間，青少年或會邊飲酒邊服用太空油，可能會令副作用加劇，警告最嚴重可能會失禁，甚至減弱呼吸致死。她指沒有接觸過相關個案，但和其他個案中時有聽聞，有青少年會因此「唔想諗嘢」、麻醉自己。

另外，她和健康一體化召集人馮基立推出抗毒防毒社交平台，將有需要的人士觀看相關防範毒品的資訊。

對於近日發生3宗狗隻中毒的事故，當中2隻死亡、一隻不適。她估計相關中的個案涉及神經毒素，會改變神經系統的結構或功能，例如是從蛇毒和殺蟲劑到乙醇及海洛英，狗隻中毒後較難拯救。她估計部分人「可能」不喜歡狗隻，認為他們像害蟲，因此故意毒害他們。她建議飼主放狗時使用狗繩，及為狗隻佩戴口套，避免嚇怕途人同時避免誤食有害物質。

就流浪動物問題，她建議在香港引入TNR，把流浪動物絕育及尋找新的家庭。她指現時公屋不允許飼養狗隻，期望政府修訂過時的公屋政策，讓市民尤其是長者能以犬隻作為陪伴或治療動物。她又期望未來可讓陪伴或治療動物乘搭港鐵等公共交通工具，發展香港的動物經濟。