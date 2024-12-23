翹英教育全線結業　女董事認不當收款　判240小時社服令兼賠款

開辦近27年的翹英教育於去年全線結業，旗下5間補習中心關閉，至今年4月被高院頒令清盤。而翹英的一名51歲公司董事，則被指違反《商品說明條例》，遭起訴8項「就消費者作出構成不當地就產品接受付款的營業行為」罪。被告早前承認該8項控罪，今(23日)被東區裁判法院暫委裁判官葉青菁判處240小時社會服務令，並下令被告須即時賠償涉案的7萬港元涉款，由保釋金扣除。葉官接納感化官建議，並認同被告背景良好，適合判處社服令。

51歲被告彭芷彤，報稱為公司董事。她被控於2023年7月在鰂魚涌康怡廣場辦公大樓和康安街的兩間翹英教育，作為商戶就有關補習服務產品，接受4名消費者分別11,850港元、12,880港元、8,800港元及12,880港元的付款；在何文田廣場的翹英教育，接受一名消費者共4,800踡元的付款；並於2023年7月在小西灣藍灣廣場的翹英教育，接受3名消費者分別10,875港元、5,300港元及3,150港元的付款。而被告接受上述8項付款時，沒有合理理由相信翹英教育在所指明的期間內供應上述產品。

辯方求情指被告現已明白到不應將學校財政壓力轉嫁學生，又坦承不擅理財，但案時過分自信，相信自己能令公司轉虧為盈。辯方又指被告現承受慘痛教訓，且願意賠償事主損失合共7萬多港元。裁判官最終接納社會服務令報告建議，就被告的8項控罪均判處240小時社會服務令，且同期執行。

案件編號：ESCC 1934/2024