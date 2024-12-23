沙頭角中英街檢查站推人面辨識通道　懷舊外牆設計成打卡點

重置的沙頭角中英街檢查站推出人面辨識先導計劃，政府早前曾指，希望先導計劃能有助探討以創新科技取代現時的人手查驗。建築署工程策劃總監王安華今日（23日）表示，重置的中英街檢查站外牆採用懷舊的青磚白柱設計，希望令該站日後成為「打卡點」，吸引人流。

檢查站設有多組閉路電視鏡頭，用以識別使用「無感通道」的人士，只要是持有有效禁區許可證可進出中英街的人士，預先登記後便可使用，屆時屏幕會顯示綠色框，相反會以紅色框作標示，已登記人士日後毋須再停下出示禁區許可證。

除「無感通道」外，中英街檢查站亦設置「人工通道」和「貨運通道」，以供未有登記「無感通道」人士使用，檢查站會24小時運作。政府希望先導計劃能維持邊界保安，同時便利進出檢查站人士，為往來人士提供更便捷和優質的體驗，並能配合將來旅遊發展的需要。

王安華表示，重置的中英街檢查站的招牌參考大埔鐵路博物館的做法，沿用白底黑字；站內採用環保設計，樓底較高並有天窗，減省電力，整個建築項目成本約5,000萬港元。