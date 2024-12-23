懲教署更生先鋒推新項目　Captain Gor召集同學仔加入同學會

懲教署自2008年9月起推行的「更生先鋒計劃」，今日(23日)推出「Captain Gor同學會」及手機應用程式，為「更生先鋒計劃」建立會員制度，公開招募中小學生成為會員，以推動可持續發展的青少年社區教育工作，更有系統地培育他們成為愛護家國、具正向思維的新一代。

「Captain Gor同學會」取名自懲教署青少年制服團隊「更生先鋒領袖」的吉祥物「Captain Gor」，同名手機應用程式亦於今日同步推出，可經Huawei AppGallery、Apple App Store及Google Play平台免費下載。青少年可透過應用程式註冊成為會員，並獲得最新會員和活動資訊。而為鼓勵青少年自主及持續學習，應用程式設有獎勵計劃，會員可透過挑戰任務「升級」及換取禮物。

署方成立同學會的目的是招募中小學生成為非制服團體會員，並安排會員參與各類有關國家安全、國民教育、防罪、禁毒、助更生，以及文化交流活動，以向他們宣揚「愛護家國、奉公守法、遠離毒品、支持更生」的資訊。活動亦有助署方網羅具潛質的青少年加入「更生先鋒領袖」行列，為團隊持續注入新血。