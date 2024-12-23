工傷後公司冇派月餅　員工入稟指歧視　官指屬酌情福利

一名工程公司員工2018年疑受工傷，之後多年公司沒有向他發放月餅。該員工入稟區域法院，根據《殘疾歧視條例》展開平等機會申索，提出多項申索理據，包括指公司不派發月餅或月餅劵是歧視。法官今（23日）頒判詞指，派月餅或月餅劵是酌情福利，而且他應跟其他員工比較，而非自己之前的待遇比較，裁定理據不成立，撤銷申索人的申索。

本案申索人為陳思維，答辯人為根記環保工程有限公司。據判詞指，2018年7月17日，申索人受雇於答辯人，在當天早上10時30分左右，答辯人指示申索人用手推車將一些貨物從辦公室送到樓下附近的貨櫃車，在過程中受傷。

申索人聲稱，答辯人於2021年及2022年沒有向申索人發放月餅是歧視。申索人解釋，在2017年未發生工傷時，他收到月餅；在2018年發生工傷後，他收到簽辯人派人送來的月餅劵；2019年他沒有收到月餅並向平等機會委員會投訴，而在平等機會委員會的協助下雙方調解成功。但申索人之後並沒收到月餅，申索人認為是出於答辯人因感到申索人之前向平機會投訴引致很多麻煩，繼而使答辯人仇恨申索人，所以不派發月餅或月餅劵。

不過，法官指，月餅或月餅劵既然是答辯人給予員工的酌情福利，答辯人不太可能還要特意為正放長假的員工安排派送或郵寄。再者，申索人並沒有指出他所受的待遇在2021及2022年怎樣比其他員工差，他是與自己在2018年受到的待遇作比較，這比較並不合適，他應該是以同年與其他沒有殘疾的同事作比較。綜合所有因素，法庭撤銷申索人的申索，並作出訟費暫准令，命令申索人須支付答辯人訟費。

案件編號：DCEO 5/2023