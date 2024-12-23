夫婦訛稱意外詐騙社署　兼職廚師入獄14個月　其妻早前已判囚

廉政公署貪污調查揭發一對夫婦訛稱遇上交通意外受傷，詐騙社會福利署(社署)交通意外傷亡援助及保險公司醫療賠償共約68萬港元。涉案妻子早前承認詐騙約53萬港元，判囚兩年；其丈夫經審訊後被裁定詐騙社署約15萬元罪成，今日(23日)在東區裁判法院被判入獄14個月。

42歲被告楊炳威，是一名兼職廚師，早前被裁定一項欺詐罪名成立。暫委裁判官葉成林判刑時指出，楊炳威有意圖犯案，詐騙社署交通意外傷亡援助。案件涉及公帑，罪行性質嚴重，判處被告入獄14個月。案情透露，社署的交通意外傷亡援助計劃為交通意外受害人提供即時經濟援助，申請人須向社署提交申請表及病假證明書等文件。

楊炳威於2021年5月底向社署申請交通意外傷亡援助，報稱自己同年3月初在一宗交通意外中受傷，並提交了一張看來由醫院管理局(醫管局)開出的病假證明書，病假日期長達兩個月。社署其後向楊炳威批出一筆約15萬元交通意外傷亡援助。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現楊炳威並沒有在報稱的日子，前往醫管局轄下的診所接受治療，亦沒有獲簽發任何病假證明書。

楊炳威妻子莊小方，41歲，早前承認以相類手法提供虛假病假證明書，詐騙社署及三間保險公司交通意外傷亡援助及醫療賠償共約53萬港元，被判入獄兩年。同案另一名被告陳學仁，即莊小方胞姊的前伴侶，46歲，則被控一項欺詐罪名及六項串謀詐騙罪名。他於本年3月8日未有到東區裁判法院應訊，法院同日向他發出拘捕令。

案件編號：ESCC2671/2023