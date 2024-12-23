英美爆高致病性H5N1　港暫停進口禽類產品

因應世界動物衞生組織通報，指美國和英國部分地區爆發高致病性H5N1禽流感。為保障香港公眾健康，食物環境衞生署食物安全中心今日(23日)宣布，即時指示業界暫停從有關地區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋。

有關地區包括英國諾福克郡King's Lynn & West Norfolk區；以及美國加州Marin縣及聖華金縣，南達科他州Beadle縣、Charles Mix縣、Faulk縣、Hutchinson縣、麥克弗森縣、Moody縣及Spink縣，愛荷華州Sioux縣及帕洛阿爾托縣，北達科他州Bottineau縣、McHenry縣及Ransom縣，田納西州Gibson縣，猶他州Piute縣及桑皮特縣。

食安中心已就事件聯絡美國和英國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。根據政府統計處的資料，香港今年首9個月從美國進口約63,470公噸冰鮮和冷藏禽肉及約1,720萬隻禽蛋，以及從英國進口約900公噸冰鮮和冷藏禽肉及約99萬隻禽蛋。