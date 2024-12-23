女童捷運月台險墮軌　機管局已對相關人員作出處分

本報10月初獨家報道，香港國際機場旅客捷運系統（APM）大半年間發生至少3宗事故，其中去年底有女童疑誤踏列車與月台間空隙幾乎墮軌。機管局今日（23日）表示機管局確認事發當天未按規定向機電署通報的原因，是有關人員在通報、溝通上警覺性不足，以及《旅客捷運系統運作及緊急程序手冊》相關內容未夠清晰，未能為前線員工在事故通報工作上提供足夠指引，因此沒有證據顯示、亦沒有誘因驅使任何人員隱瞞事件。政府備悉機管局已對相關人員作出處分。

機管局指已向政府提交調查報告，並發表報告撮要，指一號客運大樓的海天中轉大樓線「空海中轉」月台，一名年幼乘客意外踏進列車與月台之間的空隙，部份身體曾在空隙中，並由其他人士立即從空隙拉起，車門按原定時間，即開門35秒後如常關閉，列車服務不受影響。由於車門的保護系統在關門時沒有探測到阻礙物，因此沒受觸發而發出警告。該乘客沒有受傷，也沒提出投訴。

機管局又稱，機管局已提醒前線員工必須妥善記錄與乘客安全有關的事故，包括當時未能證實的事故，讓相關部門可根據記錄通報機電工程署；承認《運作手冊》中，有關如何記錄事故的部分不夠清晰。為確保前線員工日後能妥善記錄有關乘客安全的事故，機管局正更新及加强有關指引, 並將為前線員工安排相關簡報會及培訓。