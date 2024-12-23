陳謳明發聖誕文告指冤冤相報　平安永遠無法成真

陳謳明指平安是在最卑微和最貧窮的地方。

明日(24日)是平安夜，香港聖公會教省主教長陳謳明今日(23日)發表《聖誕文告》，祝願大家的朋友和敵人、東方和西方，以及香港、中國乃至世界各地都得到平安。他指平安不是高高地上、在遙遠的某處，而是在最卑微和最貧窮的地方，就物質而言，社會中最卑微和貧窮的人是無家者；就盼望而言，是打算輕生的人；就個人自由而言，就是被奴役和被囚禁的人，認為大眾要思考還有哪些極度缺乏愛和同情的人。

陳謳明談及，如果每日計算敵人如何虧待自己，平安就永遠無法實現在地上；如果只籌算怎樣報復別人、冤冤相報，平安則永遠無法成真；如果有權用盡、掩耳不聽內心微小的慈悲聲音，地上的平安絕不會來臨。

他指人很容易被環繞身旁、可見的財富蒙蔽及迷惑，更易被看不見的權力蒙蔽，指有權力就有責任，但更常見到的是人毫無克制地濫用權力。他反問，世上的有權者是否願意如上帝般，選擇以終極權力去愛和寬恕，指如果不學會饒恕他人，被審判時又怎能期望被饒恕。

另外，天主教香港教區主教周守仁亦發表《聖誕文告》，指隨着全球和地方經濟的復甦慢於預期，世界多處地區的戰爭更趨強烈，地緣政治日益緊張，達致功能失調的心理健康問題增多、特別在青少年和長者組別，令人沮喪的關係貧窮，具破壞力的零和競爭，以及自然生態的黯淡前景。聖誕是愛的慶節，將愛與希望帶到不同團體，尤其那些在社會邊緣掙扎、感到無用和被遺棄的人。

他指所有人都在分享共同家園裏的眾多資源，意味着需要學習公正和互相依存地生活，又指公義不是透過報復、而是藉着同理心，讓各方能攜手共建新的現實，懷着希望去面對本地和全球的經濟和關係。

他續稱，對於在香港這個家生活的人來說，一定要鼎力支持香港，以慈愛相待，特別是對青年、長者、移民和旅客，香港可望成為充滿希望、愛和生命的充滿活力之都。