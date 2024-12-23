元朗掃毒拘3非華裔漢　4900萬元冰毒混化學品掩人耳目

昨日(22日)早上時分，警員突擊搜查一個位於元朗逢吉鄉的毒品儲存倉，在倉內發現3名非華裔男子，當時該3人曾作出反抗，並且試圖逃走，最終被一眾警員制服。警員及後搜查倉庫，尋獲大量行李箱和28袋、每袋重1噸的懷疑己二酸結晶體，經仔細搜查後，最終在其中6個行李箱和28袋物品當中，檢獲約88.5公斤懷疑冰毒，市值約4,900萬港元，同場亦起獲懷疑用於拆貨的工具。

警員以涉嫌「販運危險藥物」及「拒捕」拘捕該3名男子(24至41歲)，當中包括2名持行街紙的猛加拉籍男子、以及一名巴基斯坦籍男子，他們報稱無業。調查顯示，他們均是受到販毒集團以日薪數百港元招攬，為該個運作僅數星期的毒品儲存倉擔任倉管及拆貨的角色。被捕人士現正被扣留調查，他們稍後將會被落案起訴上述罪名，案件將於明日(24日)在屯門法院提堂。

調查人員表示，販毒集團不惜工本，將毒品混入一袋袋現成的己二酸結晶體，企圖掩人耳目，透過正常貨運模式由外地輸入本港，而販毒集團的成員需要在己二酸結晶體當中，逐一挑選隱藏在內裏的懷疑冰毒，並以鐵錘、鎅刀等工具拆除毒品包裝，抽取毒品再儲存於行李箱。

人員解釋，該些己二酸結晶體的用途非常廣泛，包括可以用於生產尼龍及潤滑劑等。初步調查相信，現場的己二酸結晶體是來自美國，至於毒品的來源地有待進一步調查。執法部門相信，今次行動已成功阻截大批毒品流入市面。