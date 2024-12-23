省委政法委前副書記受賄　法院判死緩

貴州省黔東南州中級人民法院周一（23日）一審公開宣判，貴州省委政法委前副書記劉文新涉嫌受賄、行賄、洗錢、非法攜帶管制刀具危及公共安全案件，被告4項罪名成立，數罪併罰，判處死刑、緩期兩年執行，死緩期滿後減為無期徒刑，不得減刑、假釋。劉文新當庭表示服從判決，不會上訴。

經審理查明，劉文新2003年至2022年利用擔任貴陽市南明區代理區長、區長，貴陽市委常委、統戰部部長，貴州省委政法委副書記等職務便利，為相關單位和個人在土地出讓、工程承攬、項目推進等事項上提供幫助，單獨或夥同他人非法收受財物6.09億元（人民幣，下同，約6.52億港元）。2018年至2022年，他為牟取不正當利益，向相關國家機關工作人員行賄48.65萬元（約52.1萬港元）；2021年至2022年為掩飾受賄犯罪所得，他把價值逾1,476萬元（約1,579萬港元）黃金及港元轉換為現金使用。

2020年1月4日，劉文新以逃避安檢方式，將25把管製刀具隨身攜帶至民用航空器內，嚴重危害公共安全。法院以受賄罪判處被告死緩，沒收個人全部財產；以行賄罪判囚一年，罰款10萬元（約10.7萬港元）；洗錢罪判囚6年，罰款100萬元（約107萬港元）；以非法攜帶管製刀具危及公共安全罪判囚6個月。