國足前主教練李鐵貪污受賄案　法院收上訴書

湖北省咸寧市中級人民法院本月13日裁定國家男子足球隊前主教練李鐵涉嫌受賄及行賄等罪名成立，判處有期徒刑20年，周一（23日）正是10天上訴期限最後一天。內媒同日引述消息報道，咸寧市中級人民法院已收到上訴書。

檢方在一審指控，李鐵2019年至2021年利用男足國家隊主教練等職務便利，為相關單位及個人在球員入選國家隊、贏得比賽、簽約俱樂部等事項上提供協助，非法收受財物。他2019年為當選男足國家隊主教練，請託他人協助，並給予對方財物；同年在武漢卓爾俱樂部任職期間，為升職和提升俱樂部影響力，與負責人商定請託他人協助，並由俱樂部給予他人現金。

檢方又指控李鐵2017年至2019年利用擔任卓爾俱樂部總經理、主教練職務上的便利，為河北華夏俱樂部在球員轉會、贏得比賽等事項上提供幫助，先後收受華夏俱樂部給予的財物。他2015年至2019年先後在華夏俱樂部、卓爾俱樂部任職期間，為贏得比賽或獲得有利比賽結果，與俱樂部負責人商定，請託其他足球俱樂部在比賽中配合或消極比賽，再由兩間俱樂部給予相關人員巨額錢款。

咸寧市中級人民法院當時裁定李鐵5項罪名成立，數罪併罰判處有期徒刑20年，涉案金額逾1.19億元人民幣（約1.27億港元）。