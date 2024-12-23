內地審計整改問題金額5380億人民幣　追責逾2800人

受國務院委託，審計署審計長侯凱周日（22日）向十四屆全國人大常委會第十三次會議報告2023年度審計整改情況。截至今年9月底，有關地方、部門和單位共整改問題金額約5,380億元人民幣（約5,800億港元），制定完善1,300多項規章制度，追責問責2,800多人。

在審計整改工作部署和成效方面，審計署政策研究室相關負責人介紹，截至今年9月底，2023年度審計工作報告中要求立行立改的1,786個、分階段整改的817個問題中，分別有1,691個、513個已完成整改；要求持續整改的問題制定了時間表和路線圖，明確了具體責任單位和年度措施。重大問題整改總體進展順利，解決了一些不利於高質量發展和經濟社會穩定的體制機制問題。

上述負責人表示，2023年度審計整改成效更加彰顯權威高效要求，整改成效從六方面體現出特色和亮點，分別是進一步分析問題原因，做到舉一反三；進一步加強中央財政管理，嚴肅財經紀律；進一步強化宏觀政策統籌兼顧，深化重點領域改革；進一步看好用好民生資金，着力保障和改善民生；進一步強化底線意識，推動防範化解重大領域風險；以及進一步加大對重大問題的查辦力度，強化權力監督。