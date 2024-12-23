青年馬路上玩踩板　靈車窒窒吓好靈異

現今香港有不少司機在街上開車，好像吃了壯陽藥般，一副戰鬥格。《東呼即應》發現網上有短片顯示，有靈車打燈欲切線，後車大感不滿，斥責對方「你識唔識打燈？」雙方其後鬥爆粗。靈車被越過後從後追上前，行車卻出現「窒窒吓」，兩位司機的駕駛態度均欠佳。

片中顯示該兩名駕駛人士的態度稱不上是好，當中的靈車打燈欲切線，後車大感不滿，先不討論靈車究竟是轉彎還是轉線，即使是轉線又是否打了燈便不用注意路面情況。不過，後車竟然有至少兩名人士，異口同聲地指「靈車冇打燈」，日光日白不要找這種事來玩好啊。

其實故事未完，話說後車「踩油」衝前而去，靈車隨即從後追上來，大剌剌駛在前方，就在這個時候奇怪的事便發生了。前車行車時「窒吓窒吓」，後車則指前車「玩嘢」。不過，觀乎沒多久前才發生的「有打燈亦好像被東西『揞眼』，異口同聲說沒有」的事件，會不會有些事物是後車看不到的呢？

網上另有片段顯示，一位男生在高身車輛前橫過馬路，然後竟然放下滑板，在馬路上自得其樂地踩板。跟在大巴後方的車身低之車輛很可能便會出現「前車看見 但後車看不見」的情況了。