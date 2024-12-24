港鐵培訓先導計劃　為少數族裔及傷殘大專畢業生提供在職培訓

社會普遍對少數族裔及殘疾人士的工作能力存在誤解，導致他們在就業市場面對不同困難與挑戰。港鐵於今年初推出全新培訓先導計劃「EmpowerZ」，為工作經驗未滿兩年的少數族裔及傷殘大專畢業生，提供為期12個月的在職培訓。有以英語為母語的印度裔培訓生，被安排到高鐵西九龍站任臨時客務主任，負責回答使用英語乘客的查詢。有聽障培訓生指，日常溝通與同事溝通時，對方會放慢語速或轉用文字溝通，助其融入職場。該計劃將於明年第一季接受新一輪報名，詳情稍後公布。

港鐵公司總經理-環境及社會責任黃嘉盈表示，港鐵今年首次推出「EmpowerZ」培訓計劃，為工作經驗未滿兩年的少數族裔及傷殘大專畢業生，提供為期12個月的在職培訓，並按他們的興趣及才能，分配至港鐵不同部門工作，累積工作經驗。黃稱「年輕人點樣適應第一份工作係比較困難，我哋希望藉住呢個機會，比到佢哋實際嘅工作機會、累積經驗，亦可以學習到職場上需要注意乜嘢。」

她續指，該計劃與7個非牟利機構合作，為港鐵現職員工及培訓生提供各類培訓，例如職場技能工作坊、關愛聯誼活動、康樂活動及團體活動等。該計劃除了協助培訓生融入工作環境，亦可讓現職員工對不同文化背景的人士有更多認識。該計劃於今年初接受報名，共收到130人報名，最終錄取9名培訓生，包括4名少數族裔及5名傷殘人士；他們被分配到港鐵9個不同部門工作，包括鐵路營運、新鐵路工程、鐵路維修保養及數據分析工作等，並於今年5月入職。

印度裔培訓生Sumram，為香港恒生大學市場學系應屆畢業生。因英語是其母語之一，加上性格主動外向，且有客戶服務經驗，故被安排在高鐵西九龍站任臨時客務主任，負責回答使用英語的乘客之查詢。她憶述，約兩個月前，曾協助一名只會說印度語的印度裔乘客，成功找回遺失的手機，更獲該乘客寫信加許表揚，令她在工作上得到滿足感。雖然於香港土生土長，但她形容自己的中文仍是「Weakness」（弱點），與同事溝通會「講少少」粵語，現正積極向同事學習粵語。

另一培訓生Kelly為聽障人士，為香港大學中文系畢業生，在助聽器的輔助下，可與他人正常交談。現時任職臨時企業保安出入管理系統助理，協助處理員工和港鐵承辦商八達通卡的申請，以及檔案文件管理等行政和支援工作。她提到，同事與她溝通時會「講慢啲、講大聲啲」，或轉用文字溝通；IT部門的同事亦提供藍牙設備連接她的助聽器，令她能接聽來電，「聽得清楚啲」。她提到，日常工作並未因聽障而有不愉快經歷，與同事交接時，她通常會複述一次對方的要求，以避免出錯。她期望於計劃結束後申請正職，正式加入港鐵。