照顧者專線接6萬來電　81宗需緊急外展

因應社會上有強烈聲音要求加強支援照顧者，政府早前推出多項撐照顧者措施，包括推出「182183」24小時照顧者支援專線及照顧者資訊網等。截至今年11月底，支援專線共收到逾5.9萬個來電，有超過1,010宗個案要轉介，另有81宗需要外展緊急支援。不過，有調查早前發現近半照顧者認為政府現時針對照顧者提供的支援措施「非常不足夠」及「不足夠」。

支援專線於去年9月26日投入服務，共設30條線。截至今年11月底，專線共接獲超過5.9萬宗來電，當中尋求情緒輔導和查詢社區支援服務的分別佔約55%和15%，照顧問題和財務問題分別各佔約10%和3%，餘下的涉及健康和房屋等問題，以及申請暫託服務等。專線至今亦轉介超過1,010宗個案至相關的社區支援服務單位，另有81宗個案以外展方式提供緊急支援，在有需要時即時聯繫服務單位和安排暫託宿位。

另外，照顧者資訊網於去年11月推出，截至今年11月底，累積瀏覽點擊率超過186萬次。

當局在去年9月展開「齊撐照顧者行動」，並提出4項支援措施，但有團體早前進行問卷調查，訪問427名照顧者，近90%受訪者從未使用過相關措施，亦有近68%照顧者從未聽過相關服務。全部受訪者均指新措施未能有效處理照顧者的需要，甚至表示不滿。

此外，亦有近半受訪者認為政府現時針對照顧者提供的支援措施「非常不足夠」及「不足夠」。