美逾千拖式導彈年底交台　陸就軍售提嚴正交涉

美國總統拜登上周五（20日）批准向台灣提供新一筆軍援，總值5.713億美元（約44.56億港元），規模是迄今最大。中國國防部發言人吳謙周一（23日）回應時批評，美方嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，粗暴干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海和平穩定。中方對此表示堅決反對、強烈譴責，向美方提出嚴正交涉。

吳謙指出，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。他指摘，美方違背不支持「台獨」的嚴肅政治承諾，妄圖在台海製造風高浪急局面，把台灣推向兵凶戰危的險境，極不負責、危險且惡劣。中方敦促美方立即停止對台軍援軍售，停止與台灣的軍事聯繫，停止在台海拱火澆油。中方將以堅決有力的措施，挫敗「台獨」分裂圖謀、反制美國等外部干涉，堅定捍衞祖國統一和台海和平。

台媒周一報道，台軍2018年向美採購的拖式2B新型反裝甲導彈系統，在獲得新式悍馬車並實際驗證後，因故延宕的1,700枚導彈預計今年底全數交付。台方周二（24日）公布，周一上午6時至周二上午6時一共偵獲解放軍8架次軍機、5艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中6架次逾越台海中線，進入台灣北部及西南空域。另外，台灣退輔會副主任委員陳進廣本月7日至15日率團出訪美國關島和夏威夷，訪問當地榮光會並加強交流。