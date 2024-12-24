被批聘殘疾公僕少　截至3月底僅佔整體1.4%　比率較去年低

公務員空缺率近10%，即有近2萬個空缺，不少議員曾質疑政府沒有認真為殘疾人士尋找公共服務的工作機會。政府提供的數據顯示，截至今年3月底各政策局及部門共聘用不少於2,438名「殘疾公務員」，佔公務員總實際員額大約1.4%，較去年更的比率更低，少75人。

公務員事務局早前向立法會相關事務委員會提交的資料指出，當局指截至去年3月，政府共聘用不少於2,513名有殘疾情況的公務員，佔公務員總額約1.5%；現時亦有約6,800名殘疾人士，受惠於「鼓勵綜援殘疾受助人就業津貼」。

當局近日提交的數據，殘疾公務員的人數較去年少，但指在招聘方面，上年度已完成的公務員職位招聘工作中共有1,505名合資格並申報了殘疾情況的申請人，佔總合資格申請人數的 0.9%。他們全部獲邀出席遴選測試/面試，而其中46名獲發聘書，佔合資格殘疾申請人的3.06%；而其餘的申請人的成功率則為6.54%。

為支援殘疾僱員履行職務， 當局指政策局及部門會按獲聘殘疾僱員的個別需要，在工作環境或輔助器材方面提供支援。在過去5個財政年度內，當局為13名殘疾僱員提供約 39萬港元財政資助，以購買協助他們履行職務的輔助器材。

對於殘疾年輕人在政府實習的機會，當局於2016年推出殘疾學生實習計劃，並在2018 年把實習生的名額由過去每年平均50個倍增至100個。自計劃推出以來，共有752名全日制殘疾學生參加計劃，他們獲派往各個提供實習崗位的政策局及部門，負責行政支 援、文書或其他支援工作。當局指實習生對計劃的評價正面，而部分實習生在畢業後亦獲政府部門或私人機構取錄。