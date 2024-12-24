國安處增通緝6人包括鍾劍華鄭敬基　涉煽動分裂國家及顛覆政權

國安處新增6名通緝人士，每人懸紅100萬港元，6人包括前理大助理教授鍾劍華、加拿大廣傳媒行政總裁何良懋、藝人鄭敬基、前區議員劉珈汶、學生張晞晴及前學生動員召集人鍾翰林，指他們潛逃後，繼續從事危害國家安全行為，出賣國家及損害香港社會整體利益，涉煽動分裂國家及顛覆政權。

今次公布的6人當中，鄭敬基涉及要求制裁本港官員。劉珈汶以香港民主委員會身份，在網上鼓吹，將香港從中國分裂出去，並要求外國制裁中港，如廢除香港經貿辦特權。鍾翰林早前因分裂國家及洗黑錢罪成入獄43個月，藉詞到沖繩旅遊，輾轉前往英國。他透過平台鼓吹港獨。鍾劍華2024年5月至6月期間，透過不同平台鼓吹港獨，促外國制裁中港，並要求關閉經貿辦。何良懋於2022年7月期間，在不同平台指透過選舉公投要求香港自決、自治。張晞晴自2022年8月起，以香港自由委員會身份，鼓吹香港獨立，期間要求外國對香港實施制裁。

國安處早前宣布通緝8人，包括任建峰、袁弓夷、許智峯、郭榮鏗、郭鳳儀、劉祖廸、羅冠聰及蒙兆達，並每人懸紅100萬港元，指他們干犯嚴重國家安全罪，鼓吹制裁或恐嚇香港官員。處方隨後再通緝5名潛逃海外人士，包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌及蔡明達，分別涉嫌煽動分裂國家罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪以及煽動顛覆國家政權罪。