聖誕旺季商場人流增　業界料生意額比去年同期有雙位數增幅

聖誕節即將到來，今日（24日）平安夜商場人流增加。有商場負責人表示，近月旗下商場人流有所增長，包括內地來港旅客上升，預計聖誕節期間的生意額會比去年同期有雙位數增幅；她又指，商場的顧客願意花費，但使得「揀擇」，故商場需要以一些商業活動來吸引顧客消費。

新鴻基地產代理租務部助理總經理馮穎欣今日在電台節目上表示，旗下商場例如觀塘的商場由11月中起，已開始推出各種聖誕優惠及活動，由12月初至今的人流比去年同期有10%增長。她指雖然顧客有一定消費力，但花得揀擇，故商場需要帶出話題，例如邀請韓團前來辦簽名會等。她又說近期見到不少拖篋的顧客，相信是內地旅客，其商場樓下的跨境巴士站也有加開班次。

馮穎欣又稱，由於商場舉辦的一些推廣活動需要指定消費，有助延長顧客逗留時間，相信推廣活動可轉化為消費，其中在餐飲及電器方面，預計將會各有10%生意升幅。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝則表示，旗下商場食肆過去兩周都預約爆滿，認為今年人流比去年同期好，上升了50%，相信當中至少有15%會消費。而因應深圳一簽多行措施，旗下的酒店訂房率亦逾90%，當中內地旅客佔約48%，比去年同期多3%。