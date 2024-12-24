上水七旬工人搬運水管遭砸中慘死　家屬質疑當場處理疑點重重

上水昨晨(23日)發生奪命工業意外，一名姓黃(72歲)男子在上水鄉蓄洪池工地內，被大水管擊中頭部，由工友載至北區醫院求醫後不治。死者家屬今晨(24日)抵達富山公眾殮房，在工業傷亡權益會人員陪同進行認屍手續，完成後步出殮房時，死者遺孀仍難掩哀容。據悉，死者家屬及親友將於今午返回現場進行路祭儀式。

死者胞弟指，兄長與妻子育有兩名兒子，膝下兒孫滿堂，在涉事公司任職已屆40年，可謂是公司的「開國功臣」，至七旬之軀仍堅持工作，則是為了提攜後輩教導新人，家屬初步得悉死者身上有多處骨折傷勢，惟其僱主及有關工作承判商至今仍未與其聯絡，對其處理感到不滿，強調家人並非要追討賠償，而是希望了解真相，有關人員負上相關責任。

家屬解釋，據他們目前了解，認為意外後現場同事處理手法存在疑點，不解為何公司沒有為死者直接聯絡救援人員到場，而是安排同事載往醫院，認為當下再移動死者可能會令傷勢惡化，或拖延送院時間。而事後載運水管的貨車駛離現場，未知意外現場環境證據是否有被改動，不利調查意外成因，質疑有人企圖隱瞞事實。

而工業傷亡權益會幹事蕭倩文亦要求渠務署、勞工處及相關承建商公開交代事件，以及解釋相關人員於意外後的處理程序，認為事件可能涉及吊運和意外處理的工作流程疏失，將協助相約家屬及有關部門及公司開會跟進意外。

案發昨晨約9時，黃男在上址將一批不銹鋼水管由貨車上卸下期間，懷疑有水管衝破貨車防墮木柱滾下，擊中死者頭部，其工友表示未有目擊意外當刻經過，惟事後見死者並無被壓住，加上其眼睛睜開、「大啖抖氣」，認為其傷勢不重，遂自行安排同事將其送往北區醫院治理。惟事主抵院後證實不治，院方發現其身上有傷勢，隨即通知執法部門跟進揭發意外。