青協4個月接逾70宗太空油個案　被車撞或墮樓　更有女子遭性侵

新興毒品太空油入侵香港。香港青年協會青年違法防治中心抗毒服務單位主任文習武指，7月至10月期間中心有超過70宗的個案是關於太空油，很多時看見吸食太空油的年輕人都會出現更多嚴重的問題，除了摔倒被車輛撞到或墮樓，甚至有女性吸食後遭到性侵。禁毒推廣義工朱紹輝指出，時下年輕人主要吸食一些煙類毒品，比如太空油、大麻等，大部分人吸食太空油後會出現精神錯亂，甚至會把窗戶錯誤當成門口推開並走出去，導致失去生命。他建議有吸食太空油的人應盡快戒掉，沒有吸食過的人不要嘗試。

香港中毒控制中心毒理學參考化驗室張耀君醫生指，太空油是屬於一個麻醉誘導藥物或是鎮靜劑類藥物，相比其他毒品，其成癮性通常比起一些興奮劑更嚴重。他續指吸食太空油其中最明顯的情況就是戒斷反應，吸食者當吸食後會降低焦慮程度，戒斷後的反應自然就會更焦慮及暴躁，如果吸食太空油後外出活動，就會很容易受傷。

16歲的Elaine則曾吸食太空油3個月，她指吃完次後有點頭暈不舒服或喉嚨痛，後來看到朋友吸食到入醫院，她亦害怕自己會因吸食太空油而出事，所以慢慢地開始戒掉太空油。執法部門表示，太空油是近年或近半年才開始在香港出現，部門亦發現一些人在兜售疑似太空油的煙彈，所以應做更多宣傳，讓年輕人知道太空油並非普通電子煙，而是會導致身體出現不同程度的傷害。