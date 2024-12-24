許穎婷：已獲美國政治庇護　邵嵐指逾3000流亡港人或受影響

前學民思潮成員、香港自由委員會基金會政策和倡議專員許穎婷對網媒指出，「除了想恫嚇海外香港倡議者，看不見為何要這樣做」。她解釋，國際刑警於去年已表明不會就港府對民主派倡議者的拘捕令，作出任何行動，港府撤銷其特區護照基本上對旅遊無影響。

她指在美國申請政治庇護後，已沒有使用特區護照，並已成功得到美國政治庇護，更不需依賴香港特區護照旅遊。針對「禁止提供資金等或處理資金等」措施，她指未來會在處理金錢上更小心，「但無論如何，我不認為通緝或這次措施對我有任何巨大影響，更不能阻止我在美國及國際層面上的倡議工作」。

本身是美國公民的邵嵐亦對網媒指離港後已沒有使用特區護照，這項措施對她來說完全沒有影響，「今年6月港府已向在英國的6名『潛逃者』撤銷護照，今次是在美國和澳洲的7人，然而我和任建峰都持外國護照，港府明顯是想做到恐嚇作用，令其他被通緝人士和流亡海外港人噤聲」。

她又指撤銷護照對於流亡美國、透過「延遲強制離境」（DED）計劃居留美國的港人確會有影響，「現時約有3,000多名流亡美國的港人，等待明年2月DED續簽，當中包括一些較低調的倡議者，若特朗普不延長DED計劃，他們將何去何從呢？」

她分析指，這4項措施目的是切斷在海外做倡議工作的港人和組織，跟境內港人的聯繫，同時亦令在海外希望支持香港公民團體的組織卻步。