上堂扮綁鞋帶跌粉筆偷拍女生裙底　中學男教師判囚半年

一名去年9月入職的中學男教師，今年1月多次在課堂期間扮綁鞋帶及跌粉筆，蹲下偷拍4名女生的裙底。涉案男教師早前承認5項非法拍攝或觀察私密部位罪，案件今（24日）在屯門裁判法院被判入獄6個月。裁判官指案件牽涉違反誠信，而報告顯示，被告重犯機會偏高。

26歲被告陳裕德，早前承認5項非法拍攝或觀察私密部位。案發於2024年1月22日至2月1日期間，在屯門某中學，涉及4名女童A、B、C及D，她們的年齡12至13歲。案情指，被告自2023年9月1日起，在涉案中學任職。2024年1月22日，被告授課時，叫穿校裙女童B到黑板答問題，期間被告把手機放到地上，鏡頭朝上，在B兩腿之間，並開啟錄影功能，繼而蹲下鬆開鞋帶再重新繫上，過程歷時約10秒。

案情續指， 1月29日，女童A及B在黑板答問題時，被告扮綁鞋帶及跌粉筆偷拍，女童B質問被告在做什麼，被告沒有回應。另外，同年1月某日及2月1日，亦用類似手法偷拍女童C及D。2月1日至2月3日，有教師收到被告偷拍裙底的投訴，遂向學校反映。事件報案處理。被告被捕。警誡下被告保持沉默。由於他沒有提供手機密碼，執法部門未能在被告手機取證。

案件編號：TMCC271/2024