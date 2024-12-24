勵敬懲教所辦親子活動　葉姵延談生涯起伏　鼓勵在囚青少年

明日(25日)便是聖誕節，勵敬懲教所在今日(24日)平安夜舉辦親子活動，更邀請前羽毛球港隊成員葉姵延(黑妹)化身「友晴TEEN使」擔任嘉賓，讓青少年在囚人士與其親人在溫馨的節日中相聚，並透過羽毛球運動增進親子關係。

除落場切磋球技之外，葉姵延亦會與一班在囚青少年及其家人為薑餅人曲奇「化個靚妝」，更用羽毛球砌出獨一無二的聖誕樹，象徵「『羽』你同行、重建新生」，希望在囚青少年在家人同行下，能夠以堅定意志、堅強態度，為重建新生堅持下去。

活動當日，葉姵延帶領青少年在囚人士及其家人進行羽毛球親子比賽，並教授他們接球與傳球技術，從中促進溝通和默契。她也分享運動生涯中的高低起伏，鼓勵青少年在囚人士，即使在人生的道路上遇到挫折，也不要放棄，要以堅毅不屈的態度去克服困難。

就如葉姵延所言，羽毛球雖然輕巧，但在其生命中卻相當重要。對於在囚青少年而言，經歷過後，更加體會到人生何為輕重。她祝愿在即將到來的聖誕節，希望在囚青少年好好珍惜及擁抱最重要的家人，送上一塊曲奇、寫張聖誕卡 ，分享一份物輕情義重的愛意。

青少年在囚人士為其家人送上心意卡，回憶與家人的溫馨時光，並表達對家人的感謝，場面十分感人。參加活動的青少年在囚人士阿詩(化名)表示，她深切感受到家人在她入所後的關心和支持，並承諾會改過自新，努力回報家人。