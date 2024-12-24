熊貓孖寶出生首過聖誕　細佬獲贈公仔開心大咬

港產大熊貓龍鳳胎BB「暴風式」成長4個多月下，即將迎來生命中首個聖誕！海洋公園護理團隊今日(24日)為牠們及其他動物準備「聖誕禮物」，例如冰雕聖誕樹及玩具等。其中家姐及細佬均好奇地探索藏禮物包內的公仔，其後更攬着公仔不放。

海洋公園片段及圖片所見，家姐及細佬各自獲贈聖誕禮物包，其中一個為聖誕襪形狀。護理員打開後禮物後，牠們收到化身為聖誕老人的海洋公園吉祥物「威威司令」，以及聖誕士的(拐杖)公仔。細佬隨即以新長的牙仔大咬公仔，似乎幾滋味。

海洋公園透露，大熊貓孖寶快速成長，現時已可聽到聲音。精靈活潑的家姐喜愛探索四周，睡醒時會玩玩具及與放置在附近的物品互動。而活躍好動的細佬玩玩具時比較斯文，喜歡爬來爬去及與護理員互動。

公園動物護理團隊亦發揮創意，按一眾動物大使各自最愛的食物和活動準備禮物。「熊貓山莊」的一班小爪水獺圍著精美的冰聖誕樹玩耍；「海洋奇觀」的雞泡魚「肥波」能不斷穿梭欣賞巨型聖誕花環；「南極奇觀」的企鵝家族則可與色彩繽紛的雪人玩耍；北極狐一家在「雪狐居」全新的冰屋及彩色冰雕旁大玩捉迷藏。

護理員在「小狐獴與大象龜之旅」加入一系列聖誕裝飾，包括聖誕老人信箱、節日畫作及禮物，一班小狐獴陶醉於節日氣氛中；活潑的赤掌獠狨與裝飾標致的木製聖誕樹玩得十分盡興，牠們四處攀爬及繞著樹搖擺，展現百分百好奇心和活力。