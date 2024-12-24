南韓星級佩劍運動員來港參與訓練營　遊西九故宮聖誕市集

南韓星級佩劍運動員來港！奧運三面金牌得主具本佶（Gu Bongil）、巴黎奧運女佩團體銀牌得主尹智秀（Yoon Jisu）、倫敦奧運金牌選手吳恩錫（Oh Eunseok）及南韓釜山東義大學主教練韓宇利（Han Woolee）等佩劍運動員，近日來港參與訓練營活動，西九文化區管理局董事局成員兼議員鄭泳舜今日（24日）表示，邀請了一眾南韓運動員一同參觀香港故宮文化博物館以及西九文化區聖誕市集，有運動員表示非常喜歡香港，希望日後能有機會再來港旅遊。

男子佩劍前「世一」具本佶今次來港出任「Future Champions佩劍訓練營」的教練團，為60多位9至20歲的佩劍青年主持為期6天的國際級水平訓練。具本佶表示，這是他第3次來香港，前兩次來都是比賽，並獲得亞錦賽金牌，所以對香港充滿美好的回憶；這次來香港與之前不同，有更多機會和香港劍擊青年交流，並體驗香港不同的文化和特色，他非常喜歡香港這個城市，希望有更多機會再來。

鄭泳舜昨日(23日)與一眾南韓佩劍運動員，一行30多人到香港故宮文化博物館參觀，在專業導賞的帶領下，參觀特別展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮」。其後他們又到了西九文化區聖誕小鎮市集，欣賞美麗的維港景色，感受香港濃厚的聖誕節日氣氛。鄭泳舜表示，非常歡迎南韓奧運獎牌運動員來到香港，不論是比賽，或是參加體育活動，都是一個很好的機會，向他們宣傳香港的魅力，將體育、文化及旅遊融合在一起，吸引更多人來港。