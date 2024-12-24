城大收入增近9億元　員工薪酬佔開支57%達37億元

香港城市大學今日(24日)發表2023/24年報，因應政府資助的增長、碩士課程學費收入增加等因素，由上年度錄得3.45億元虧損，轉虧為盈，在2023/24年度共錄得港幣1.75億港元的正增長，其中收入總額為65.72億港元，較去年增加8.56億港元；開支方面，員工薪酬支出佔總開支57%，達36.45億港元，較去年增加2.46億港元。

城大指，因應政府的特定撥款、自資碩士課程學費及利息和投資回報的增加，在2023/24年度的收入總額為65.72億港元，較去年的57.16億港元增加8.56億港元，其中城大獲政府撥款的金額為35.15億港元，佔總收入53%。

學費和其他收費是另一重要收入來源，城大共獲得21.96億港元，增加1.15億港元，城大解釋，收入增加的原因，主要因為修讀自資碩士課程的學生人數增加及調整學費使之與課程價值相符。利息及投資回報方面，城大共獲得4.22億港元，包括1.74億港元利息及股息和2.48億港元投資淨收益。

開支方面，2023/24財政年度的開支總額為63.97億港元，較去年增加3.36億港元，增幅約為6%，其中約69%，即44.17億港元用於教學及研究、圖書館及支援大學開設的學銜頒授課程和多項創新教學計劃等。而員工薪酬支出為36.45億港元，佔總開支57%，較去年增加2.46億港元。城大司庫錢應安表示，將繼續採取審慎的成本管理方針，優化資源配置，為未來發展奠下基礎。