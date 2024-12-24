熊貓雕塑明移師西環　無人機匯演周六西九上演　能否舉行仍為未知數

繼剛過去周末第3站登陸海洋公園後，《PANDA GO！香港遊》尾場第4站公眾展覽將於明、後兩天(25、26日)聖誕假期移師西環中山紀念公園舉行，將有逾1,800隻熊貓雕塑。大部分雕塑會戴上聖誕帽，以特別造型與市民共度喜慶佳節。至於在本周六(28日)晚上8時15分，西九文化區將會上演全港首場《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演。不過，主辦單位提到，能否如期舉行仍為未知數。

創意品牌 AllRightsReserved今日(24日)表示，熊貓導遊GO GUIDE將會於後天下午1時半起在中山紀念公園定時現身。當日之後，逾100隻熊貓雕塑會周六在西九文化區藝術公園的附近位置列陣，當晚與上空無人機展示的熊貓相映成趣，市民屆時可前往西九文化區藝術公園，觀賞上空及地上的大熊貓與維港百萬夜景互相輝映。

不過，ARR提到，無人機表演一向受天氣因素影響，尤其搭載了冷煙火裝置的無人機，承受風力的能力亦會下降、限制其續航能力，形容是令「難度升級」。而據天文台預測，未來一周都將不時受季候風影響，其風勢及/或風力將影響無人機匯演能否如期及如何進行。主辦單位指將會密切留意天氣情況，並適時公布匯演的最新消息及安排。

是次匯演是全港首次以無人機搭載煙火的表演，將有1,000架無人機在10分鐘內交織出多款生動活潑的立體熊貓，亦展示極具香港特色的圖案，亦會見到香港6隻大熊貓的身影。