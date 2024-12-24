再有桌球天王移居香港　「世一」卓林普：期待開展新生活

再有桌球名將移居香港，現時桌球世界排名第一的卓林普(Judd Trump)正式成為香港居民。卓林普在接受人才辦訪問時表示，自己喜歡中環，喜歡熱鬧的環境以及人們為生活而努力向上的感覺，也很喜歡有豐富本地歷史故事的電車，希望能乘坐電車感受香港豐富的歷史與文化。人才辦表示，對愈來愈多各地人才移居香港表示欣喜。

卓林普是透過優秀人才入境計劃正式成為香港居民，他昨日(23日)已來港領取身份證。卓林普在接受人才辦的訪問時指，自己過去時常會來香港參加桌球賽事，對香港有一定的了解，也非常喜歡香港的美食及人際互動，期待在港展開新生活。對於香港的地標，卓林普表示，自己曾多次遊覽過的山頂，他說「從高處看香港美景，永遠都看不厭」。卓林普還表示，中環熱鬧的氛圍自己亦十分喜歡，非常享受香港的活力，還坦言自己喜歡在人群中看着人來人往，看着每個人為生活而努力。

卓林普還指，電車與渡輪都是香港標誌交通工具，二者中自己更喜歡香港電車蘊含豐富歷史故事，希望能夠坐上電車穿梭於本地高樓與歷史文化之間。同時，卓林普還品嘗了此前從未試過的菠蘿包、蛋撻及奶茶三款本地小食。他對菠蘿包的第一感覺是甜而不膩，還表示願意與家人一同分享這些美食。

人才辦總監劉鎮漢表示，自己和卓林普一樣愛吃菠蘿包，希望未來可用「地膽」身份帶同卓林普一同探索城中美味。劉鎮漢還欣喜，愈來愈多海外或內地的傑出人才，在香港找到個人發展機遇和理想生活，並選擇和香港人一樣以港為家。未來人才辦會繼續努力全球推廣，吸引更多香港未來需要的人才來港發展，其為他們提供更貼心更實用的落戶資訊，協助他們安居樂業。