旺角花墟設聖誕燈飾吸人流打卡　市建局辦掛飾工作坊為長者送祝福

除到維港欣賞聖誕燈飾外，也可以到花墟享受「萬花同慶」節日布置！市區重建局與油尖旺民政事務處合作，在旺角花墟首度舉辦「萬花同慶」聖誕節慶活動，與市民及遊客歡度佳節，並於早前舉辦免費花藝工作坊，作品會送到安老院舍和長者中心，為長者送上佳節祝福。「萬花同慶」聖誕燈飾將持續至明年1月5日，有興趣市民萬勿錯過！

聖誕前夕，社企「花樂誰家」在本月21日起一連兩日舉辦了免費花藝工作坊，為市民提供充滿花墟特色的應節活動，更連繫社區一同為長者送上佳節祝福。工作坊讓參加者創作以花材製成的聖誕掛飾，並將製成品贈予區內的安老院舍及長者中心；完成工作坊的參加者都得到一張以花材製作的立體聖誕卡留念。

經常到花墟買花的黃女士經過工作坊，被漂亮的掛飾吸引，得知成品會贈予區內長者，覺得非常有意義，故參加工作坊，她認為「萬花同慶」活動辦得很好，花墟有潛力成為更吸引遊客的「打卡」景點。而來自南非的Matthew居港多年，特意帶來港探訪的家人及朋友到訪花墟買花應節，他認為今年花墟聖誕氣氛特別濃厚，更排隊參加工作坊，希望與長者分享節日的祝福。

其中一間有份捐贈花材到工作坊的花店總經理林鴻敏，他說鮮花一般擺放3至4天便會凋謝，今次捐贈有助減少浪費花材，他又稱自添上聖誕裝置和燈飾後，花墟的人流有所增加，更有顧客亦向他反映花墟的燈飾漂亮，不少人都在旋轉木馬燈飾裝置前「打卡」合照。

工作坊合共有330名市民及遊客參與，花藝聖誕掛飾亦已於昨日（23日）送到區內5家安老院舍及長者中心。花墟的聖誕燈飾會繼續點綴花墟直至明年1月5日，每日下午4時半起亮燈至晚上9時，而明日（25日）至下周日（29日）更會延長至晚上10時，市民可把握機會「打卡」買花慶節。