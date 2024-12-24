港鐵平安夜通宵服務　九巴加密班次　尖沙咀中環分階段封路

今晚(24日)平安夜公共交通服務安排注意！眾多港人及旅客會到中環及尖沙咀一帶感受節日氣氛。為配合人流，運輸署等部門將於今明(25日)兩日實施人流管制和臨時交通安排，其中中環蘭桂坊、尖沙咀及西九文化區一帶於今午2時已開始分階段封路及交通改道；港鐵大部分路線亦會通宵服務；多條巴士線會延長服務時間；電車亦會延長服務至翌日(25日)凌晨1時30分。當局提醒市民和旅客，今日往返內地關口服務時間不會延長。

尖沙咀東巴士總站、天星碼頭巴士站及中港碼頭巴士站於傍晚5時半、6時半及晚上11時開始暫停使用，直至封閉道路重開恢復行車為止。行經受影響地區的巴士及專線小巴路線會臨時改道或暫停服務。位於受影響地區的相關巴士站及專線小巴站，亦需暫停使用或遷移。

港鐵大部分路線則會在平安夜通宵服務，除了機場快綫、迪士尼綫及東鐵線上水至落馬洲／羅湖段維持原有班次安排；輕鐵綫第505、507、610、614P、615P、706及751號亦會通宵服務。而港鐵巴士506、K51及K54號線會則延長服務時間。

九巴則會於今明兩日加強逾100條巴士路線服務，包括調整服務時間及加密班次，3條特別巴士路線（N64P、N243及N272號線）會於25日凌晨提供服務，而九龍及新界區內23條九巴路線會加強服務或延長服務時間。九龍四條及新界1條專線小巴路線會延長服務時間。

港鐵在今晚近7時公布，為配合人潮管制措施，現時尖沙咀站及尖東站部分出入口暫時關閉，包括尖沙咀站H、R；及尖東站J、L1、L3、L4、L5、L6、N3、P3。乘客需使用其他出入口。