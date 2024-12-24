去屑洗頭水或損胎　實用貼士去屑止痕

消委會早前測試25款去頭皮洗頭水，當中4款含歐盟禁用成分吡硫鎓鋅。有皮膚科專科醫生向《東呼即應》作分析指，吡硫鎓鋅屬抗菌劑可去頭皮，惟有研究指或會損害胎兒生長以及引致皮膚炎。至於頭皮成因與天氣乾燥、轉涼等有關，亦可能是頭皮濕疹、脂溢性皮炎等皮膚病引起。有議員則指，吡硫鎓鋅在極高濃度下，可改變細胞核的遺傳因子，香港產品會否禁用該成分需待專家研究。至於如何保養秀髮，有髮型師教路，需洗兩次才能清除髮型產品及油分，重點是吹乾頭髮才能讓頭皮不易滋生細菌。

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，吡硫鎓鋅主要是一種抗菌劑，同時亦能令頭皮變少，但有不同的醫學研究指出，它有機會影響胎兒成長，同時也是一個刺激物，容易引致皮膚炎，並於2022年正式禁止在歐洲使用。他表示，頭皮成因有很多種，有可能是天氣乾燥或變涼，或是洗頭時過熱或過久，都有機會皮膚乾燥、出現皮屑。他續指，部分頭皮或與皮膚病有關，例如頭皮濕疹、脂溢性皮炎及銀屑病即牛皮癣。他提醒，洗頭次數多並不能針對問題，反而認真清潔頭部，使用特別的去頭屑洗頭水會更有效。

本港市面不少產品含有已被歐盟禁用的有害物質，但為何香港不跟從歐盟標準禁用有關物質？議員林哲玄指出，歐盟在2020年審視吡硫鎓鋅時，翻查大量研究報告，其中不少是動物實驗，發現正常使用下相當安全；不過有證據證明，若在非常高的濃度下，該物質可以改變細胞核裏的遺傳因子。歐盟最後總結，該物質應用在化妝品、洗頭水時，可以視為安全。後來歐盟禁止該物質，原因是找到其他替代品。

林哲玄提到，若以百分之一作標準，香港市面出售含有該物質的洗頭水，濃度都不超過百分之一，故暫時看不到危機存在。至於應否再審視該物質能否在港使用，則要視乎香港專家的意見，亦要考慮歐盟等的報告。

要如何改善頭屑問題，髮型師Jackson Lo指出，洗頭次數多少，並不會減少頭屑，要有正確的洗頭步驟，加上使用適合自己頭皮的洗頭水，才可減少頭屑。他解釋，一般正確洗頭會洗兩次，第一次洗走多餘油分或當天的造型產品，第二次才有真正清潔頭皮的作用。

他又指洗頭時最主要是均勻地將洗頭水塗抹在頭上，亦須避免用指甲抓頭皮，要用指腹代替，以免抓破頭皮；洗完頭後一定要吹乾頭皮，讓頭皮不易滋生細菌。他建議，有需要時可做頭皮分析，以指導自己的肌膚類型，並針對性使用保濕或乾爽的洗頭水，以免頭皮過乾或過油，導致出現皮屑。