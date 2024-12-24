色字得個貧　兩男青年墮援交騙局共失6萬

澳門再有2宗援交詐騙案件，共報稱損失約6萬澳門元。當地執法部門在上周三(18日)先後接獲報案。兩名男青年從網上認識「女網友」，之後被對方遊說「充值打賞」及購買點卡，藉此換取對方提供性服務，但兩人按指示操作後仍被不斷索款，懷疑被騙報案。執法部門正對兩宗案件調查。

首案事主為一名青年男外僱，事主稱上周二(17日)晚上透過「小紅書」認識一名女子，傾談間對方表示可提供性服務，但事主需要「充值」及「打賞」才可外出會面。事主未疑有詐，先後3次按對方指示透過二維碼「充值」合共9,700元人民幣(約10,282港元)，對方以「充值」錯誤要求再充，事主為見紅顏一面，再次轉帳35,000元人民幣(約37,100港元)，但事後仍被不斷索款。事主懷疑被騙報案，報稱損失折合約490,00澳門元。

另一案事主為內地男青年，事主上周日(15日)透過Instagram認識一名「女網友」，對方稱可收取500澳門元肉金提供性服務。事主有意並相約對方在氹仔某便利店附近見面，到埗後收到對方來電，要求購買500澳門元點卡用作支付肉金，事主按指示照做，提供購得點卡的資料後，再收到一名男子電話，以保證金為由要求事主再買5,000澳門元點卡，事主支付後並再被對方要脅，事主就範再購買5,000澳門元點數卡，但事後仍被不斷索款，懷疑被騙報案，合共損失10,500澳門元。