尖沙咀平安夜「飄雪」　煙火閃爍添聖誕氣氛　小朋友興奮起跳

平安夜「打工仔」提早收工，紛紛與親友外出感受節日氣氛。今日(24日)天剛轉黑，未到晚上7時，於尖沙咀天星碼頭至海港城一帶逼滿人，不少是一家大小及情侶來湊熱鬧。傍晚約6時，聖誕裝置發放煙火及「飄雪」時，更推高現時氣氛，人人歡呼及舉機拍照。

海港城今年與日本著名微型攝影藝術家田中達也(Tatsuya Tanaka)合作，海運大廈露天廣場展出「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置，化身成28米長的聖誕老人工作枱，吸引眾多港人及旅客駐足，輪候參觀及拍照打卡。廣場在6時多發放金光閃爍的煙火時，更令現場的氣氛更熾熱，歡呼不斷，人人舉機拍下最美一刻。現時亦定時發放「泡泡飄雪」，立即變成白色聖誕，在場市民紛紛舉手觸「雪」，令小朋友興奮跳起。

大型戶外聖誕裝置另設5大打卡位，包括士的糖雪橇、由堆疊書本變成的5米高溫馨小屋，和聖誕帽放大而成的10米聖誕樹等。而8米高的木製聖誕倒數月曆就會矗立在海運大廈大樓梯入口，每一格都藏有驚喜小禮物。訪客可以走入放大版的微型場景合照，成為田中達也幻想世界中的小人物之一。