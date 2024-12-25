東方日報A1：7逃犯禁制升級　國安增6人通緝

港府再度行使《維護國家安全條例》，把前民主黨立法會議員許智峯、前公民黨立法會法律界議員郭榮鏗及袁弓夷等7人列為指明潛逃者，並實施「撤銷特區護照」、「禁止提供資金等或處理資金等」及「執業資格暫時吊銷」等6項措施。港府指他們涉嫌潛逃海外後，仍從事危害國家安全的活動，更點名許智峯惡貫滿盈，身負多項刑事控罪，亦有充分證據證明從中得益，又把部分財產轉移妻子及母親，當局將對他展開沒收犯罪得益的法律程序。另外，國安處又以每人100萬元懸紅通緝鍾翰林及藝人鄭敬基等6人，並發出拘捕令。

港府昨日刊憲對7人採取6項禁制措施，潛逃者包括許智峯、郭榮鏗、郭鳳儀、袁弓夷、任建峰、許穎婷及邵嵐。

港府指該7人潛逃海外後仍繼續從事危害國家安全的活動，包括透過社交媒體平台鼓吹港獨和推翻中華人民共和國根本制度，分裂、煽動分裂國家、發動所謂「公投」、意圖實施「自決」和煽動顛覆國家政權，又指他們發表「報告」及會見外國政客和政府官員，以請求對國家和香港特區進行制裁、封鎖和採取其他敵對行動，包括制裁中央、特區官員和檢控人員。

針對有關的行為，港府對該7名潛逃者實施6項措施，包括「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照」，而「執業資格暫時吊銷」適用於本身是大律師的郭榮鏗及本身是律師的任建峰；「暫時罷免董事職位」則適用於袁弓夷。

任建峰曾指已沒有更新香港律師執業資格，港府回應指有人可能因行政手續，未交費用等而未更新資格，但當他想更新資格時，已無法更新，「已經撤銷咗啦。」

港府強調相關人士「如果夜晚瞓得着，相信係冇良知」，認為相關措施已切斷被指明人士的資金鏈，他們「仍有利用價值」，所以其他國家才會「畀個身份佢」，「當佢冇利用價值，就冇身份」，而他們的特區護照亦被撤銷，「冇得周圍去」。

提及許智峯，港府指他串通外國政客、偽造文件及欺騙法庭批准他離港，實則是潛逃海外，指他惡貫滿盈，身負多項刑事控罪。經調查後，港府認為有充分證據證明他曾經干犯危害國家安全罪行，並從中得益，包括在網上平台收取資金，又指他曾將其部分財產轉移妻子及母親。當局將展開向他沒收犯罪得益的法律程序，提出「沒收令」的申請，「防止佢利用得益，從事危害國家安全活動。」任何人直接或間接向他們提供任何資金，包括向他們在網上建立的平台或專頁提供資金即屬犯罪，一經定罪可被判監禁7年，相關部門會嚴正執法。

另外，港府同日又以每人懸紅100萬元通緝6名潛逃海外人士，分別是鍾劍華、何良懋、鄭敬基、劉珈汶、張晞晴及鍾翰林。港府指他們潛逃海外後，繼續從事危害國家安全行為，出賣國家及損害香港社會整體利益，涉煽動分裂國家及顛覆政權。

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