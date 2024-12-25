九里崗遺址出土新石器時代　首例高台蓄水設施

湖北省文物考古研究院周一（23日）表示，該省當陽的九里崗遺址新確認一套早期水利系統，以攔水壩、蓄水池、引水渠等為組合要素，整體屬於高台蓄水，在新石器時代屬於首例。

考古團隊去年對該遺址及周邊山前地帶展開系統性勘探，並重點發掘夾口山、平面山。考古發掘項目負責人向其芳介紹，先民在夾口山、平面山台地邊緣，選擇以具有乾濕交替變化的濕地環境作為起築地面，並選擇不同黏性的土料，以近水平層狀交疊壘築兩期攔水設施，既利用了自然地勢，又通過科學選料營建結構穩定的土體，展示先民為適應生存、謀求發展的智慧，是長江中游早期社會複雜化的鮮活實證。

同時，經勘探試掘深入了解到，古人對夾口山與平面山微地形使用改造的堆積形成歷史。夾口山在舊—新石器時代過渡階段是一處小石器加工場，新石器時代是蓄水區；春秋時期則利用早期蓄水區內的靜水沉積作為基礎，將台地上地勢較低位置改造為水稻田；漢代以後，台地頂部則變為墓地。而夾口山作為高台蓄水的功能，自新石器時代以來一直沿用，影響至今。

向其芳表示，水利設施將夾口山—平面山揭示的諸如溝渠、人工堆積等零散分布的設施，聯繫成為一個整體，為更大區域的功能分區提供重要線索，未來工作重點將圍繞探明水利設施服務對象展開。