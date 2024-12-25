內地通過增值稅法2026年起施行　監察法完成修改

十四屆全國人大常委會第十三次會議周三（25日）表決通過多項法律草案，其中增值稅法2026年1月1日起施行，隨着該法制定出台，內地現行18個稅種中已有14個制定了法律，涵蓋絕大部分稅收收入。

會上另通過關於修改監察法的決定，明年6月1日起施行，保持基本監察制度頂層設計的連續性。新修訂的科學技術普及法亦獲通過，自公布之日起施行，其中規定每年9月為全國科普月。該法擴充至8章60條，聚焦科普發展中的突出問題，完善體制機制，主要包括明確科普的總體要求和目標方向、強化科普社會責任、促進科普活動、加強科普隊伍建設、強化保障措施等內容。

十四屆全國人大常委會第十三次會議周二（24日）在北京人民大會堂舉行聯組會議，審議全國人大常委會執法檢查組關於檢查黃河保護法實施情況的報告。會上圍繞推進黃河流域生態保護和高質量發展、解決黃河流域水資源短缺、黃河流域規劃體系建設、加強生態保護修復和污染防治、保護傳承弘揚黃河文化、加大財政支持力度、加強流域水沙調控完善防洪減災體系、建立健全黃河流域生態保護補償制度等問題提出詢問。